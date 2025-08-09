information fournie par So Foot • 09/08/2025 à 16:12

Un finish de fou furieux et un match nul entre Guingamp et Le Mans

Guingamp 3-3 Le Mans

Buts : Demouchy (72 e ), D. Gomis (87 e ) & Mafouta (90 e +9) pour Guingamp // Quarshie (18 e ), Ribelin (40 e ) & Harhouz (90 e +11)

Expulsion : Harhouz (90e+12) pour Le Mans …

JB pour SOFOOT.com