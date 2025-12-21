Digard tacle ses joueurs, « moins intéressés » par la Coupe
Digard n’est pas chasseur, mais il vide son chargeur.
Deux clubs de Ligue 1 ont été éliminés de la Coupe de France par un adversaire d’une division inférieure ce week-end : Brest, tombé aux tirs au but à Avranches, et Le Havre, battu par Amiens ce dimanche (0-2). Didier Digard a sérieusement tancé ses joueurs à l’issue de cette défaite contre le 14 e de Ligue 2.…
QB pour SOFOOT.com
