Un fils Zidane repart en D2 espagnole

Un autre Zidane jouera en deuxième division la saison prochaine. En fin de contrat en juin, Théo Zidane a finalement décidé de prolonger avec Córdoba . Le troisième fils de la famille Zizou restera jusqu’en 2027 dans le club andalou.

Deux saisons pleines à Córdoba

L’ancien joueur de la Castilla va donc continuer en Liga 2 alors que son départ vers l’élite du football espagnol a longtemps été envisagé, avec notamment un intérêt récent de Getafe, comme révélé par L’Equipe .…

ABS pour SOFOOT.com