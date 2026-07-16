Un ancien Lillois rebondit à Levante
Le chômage n’aura pas duré longtemps. Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, le recordman de sélections avec l’Algérie avec 123 capes s’est engagé avec Levante jusqu’en juin 2028. Le club espagnol, 16 e de la dernière saison de Liga, a officialisé ce jeudi l’arrivée du natif de Châlons-en-Champagne.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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