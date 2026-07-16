Quand Jude Bellingham met une gifle à Valentin Barco
Toujours se méfier du lion qui dort, ou un truc comme ça là. Totalement abattu au milieu de terrain après le nouveau miracle de l’Argentine et l’élimination des Three Lions (1-2) , Jude Bellingham s’en est pris à Valentín Barco, en lui assénant une gifle derrière la tête lorsque le milieu de Strasbourg s’est mis à célébrer la qualification de son équipe pour la finale à quelques centimètres de lui.
Embed x.com…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer