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Lionel Messi joue aussi pour Diego Maradona
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 12:20

Lionel Messi joue aussi pour Diego Maradona

Lionel Messi joue aussi pour Diego Maradona

Même de là-haut, Diego est toujours là. Après avoir envoyé l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Lionel Messi a tenu à dédier ce nouveau moment de bonheur à Diego Maradona en zone mixte. « Je suis sûr que Diego savoure pleinement ce moment d’en haut. C’est pour lui », a confié le capitaine argentin, encore marqué par la disparition de celui avec qui il avait partagé la sélection lors de la Coupe du monde 2010.

« Je sais qu’il m’aimait »

Messi a également choisi de se souvenir des « beaux moments » vécus aux côtés de Maradona et de cette chance d’avoir grandi à son époque. « Je ne voulais pas le quitter, et je sais qu’il m’aimait », a poursuivi le numéro 10, qui espère pouvoir lui offrir une dernière joie en finale.…

MJ pour SOFOOT.com

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