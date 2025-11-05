Un feu d'artifice coûte cher au Racing Club
Une sanction en guise de bouquet final.
Malgré sa supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure de jeu, le Racing Club n’a pas réussi à faire sauter le verrou de Flamengo en demi-finales de Copa Libertadores, laissant le club brésilien accéder au dernier pallier. Pour cette manche retour, les supporters argentins avaient pourtant tout fait pour porter leur équipe.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
