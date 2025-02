Un faux Ronaldinho piège des passants à Rouen

Roni do Rouen is the new Maxence Lacroix.

Dans un reportage de France 3 Normandie, on découvre le portrait de Joshua, sosie français attitré de Ronaldinho, en train d’attirer l’attention des passants dans les rues de Rouen . Plusieurs personnes sont en tout cas tombées dans le panneau, se targuant d’avoir eu leur photo avec la star brésilienne, retraitée du football depuis 2015 et âgée de 44 ans.…

TJ pour SOFOOT.com