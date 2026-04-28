Le Real Madrid tiendrait son nouvel entraîneur

Recyclage. On peut reprocher beaucoup de choses au Real Madrid, hormis son sens de l’écologie. Comme nous informe The Athletic , les Merengues auraient ainsi fait de José Mourinho leur principal candidat pour entraîner le club la saison prochaine. Une décision pas vraiment unanime au sein de l’organigramme madrilène, mais que Florentino Pérez pilote depuis un moment et souhaite absolument voir aboutir.

Invaincu avec Benfica cette saison

Mourinho (63 ans) dispose d’une clause libératoire d’environ 3 millions d’euros à Benfica, avec qui il est invaincu cette saison. Passé par le Real Madrid entre 2010 et 2013, le Portugais y avait remporté tous les titres nationaux possibles (une Liga, une Coupe d’Espagne, une Supercoupe). Ne lui reste donc qu’à conquérir l’Europe.…

AB pour SOFOOT.com