Un ex-procureur anti-corruption tué sur un terrain au Guatemala

Dernière danse. Comme le rapporte Reuters, Juan Francisco Solórzano Foppa, avocat et ancien procureur anticorruption de 43 ans, a été abattu par deux hommes dans un complexe sportif de Guatemala City , alors qu’il venait taper le cuir. La fusillade a également tué un employé d’une fédération sportive. Deux suspects, dont un ex-militaire, ont été arrêtés.

Un enquêteur chevronné

Le bonhomme accusait certains responsables politiques de fricoter avec Barrio 18 et avait dénoncé l’évasion d’une vingtaine de membres du gang, responsable d’une grave crise sécuritaire . Peu avant sa mort, il avait aussi évoqué la possible implication de mercenaires liés à la CIA dans une fusillade officiellement attribuée à des narcotrafiquants. …

SW pour SOFOOT.com