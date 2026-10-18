La boutique du LOSC pillée

Apocalypse Now . Dans le cadre des manifestations de ce samedi 17 octobre , qui ont mobilisé entre 550 000 et 800 000 personnes en France, plusieurs dégradations ont été rapportées. Parmi les lieux concernés, La Voix du Nord indique que la boutique du LOSC a bien été pillée et vandalisée.

Selon le quotidien régional, environ 24 000 personnes ont défilé pacifiquement dans les rues de Lille ce samedi. Mais en marge du cortège, plusieurs groupes encagoulés ont contribué à la transformation du centre-ville en terrain d’affrontements avec les forces de l’ordre.…

SW pour SOFOOT.com