La compagne de Lucas Digne soutient les manifestations du 17 octobre

Plus loquace que son mari. En marge des manifestations de ce samedi 17 octobre, Tiziri Digne , compagne de l’international français, a pris la parole sur Instagram pour défendre les raisons de la colère. On peut lire en story : « La Gen Z, mais aussi les parents, les avocats, les pompiers, les soignants. Tous ceux qui suivent le mouvement ont des raisons, et même de très bonnes raisons, de vouloir du changement ! » Les actes de violence ? « Arrêtez de faire les choqués pour une vitrine de luxe pillée ou un arrêt de bus incendié alors qu’il y a des problèmes bien plus profonds qui touchent notre société »

Pousser pour avancer

Pointant le racisme décomplexé de Marine Le Pen et l’importance de la date du 14 juillet, la jeune femme affirme aussi : « N’oubliez pas que chaque époque à ses révolutions, ses combats et ses revendications. Ce qui dérange aujourd’hui sera peut-être ce que l’on célébrera demain. Parce ce que les grandes avancées de l’Histoire sont souvent nées de ceux qui ont osé remettre en question l’ordre établi . » …

SW pour SOFOOT.com