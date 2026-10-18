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Quentin Merlin absent du groupe rennais
information fournie par So Foot 18/10/2026 à 13:12

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Quentin Merlin absent du groupe rennais

Quentin Merlin absent du groupe rennais

Quelle barbe ! Tandis que le Stade rennais se prépare à se déplacer sur la pelouse du Paris FC, Quentin Merlin a de quoi tirer la tronche . Non retenu dans le groupe pour affronter Auxerre, l’ancien Marseillais ne figure toujours pas dans le groupe de Franck Haise .

Le tacticien breton a d’ailleurs commenté ce vendredi : « C’est toujours aux joueurs de montrer sur le terrain, à l’entraînement, je ne juge que là-dessus mais, après, il y a la concurrence , ça fait aussi partie de leur job et ce qui compte, c’est qu’il continue – lui ou d’autres – à faire suffisamment les efforts et à être suffisamment performant a minima à l’entraînement pour qu’il puisse à un moment revenir dans le groupe, pour rentrer et être titulaire. »

SW pour SOFOOT.com

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