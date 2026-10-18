Luciano Spalletti encense Gennaro Gattuso
Le temps des câlins. Alors que l’Europe se soulève de part et d’autre, certains choisissent de donner un peu d’amour, à l’image de Luciano Spalletti avant de recevoir la Lazio : « Il faut absolument souligner le travail de Gattuso : compte tenu des discussions qu’on avait au départ, et des résultats qu’il a obtenus grâce à son style de jeu, c’est lui qui a été le meilleur d’entre nous jusqu’à présent. »
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