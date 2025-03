Un ex-président de la fédération espagnole risque plus de 15 ans de prison

Président de la fédé espagnole = sales affaires.

Président de la fédération espagnole de football entre 1988 et 2017, Ángel María Villar risque une peine de quinze ans et demi de prison , requise par le parquet espagnol. Poursuivi pour corruption, détournement de fonds, malversations et falsification de documents, l’ancien président de l’UEFA par intérim (suite à l’éviction de Michel Platini) est soupçonné d’être intervenu dans l’organisation de matchs amicaux contre la Corée du Sud, le Chili, le Venezuela, le Pérou et la Colombie. Le tout, via une société au nom de son fils dans le but d’en tirer profit, rapporte L’Équipe via l’AFP.…

TJ pour SOFOOT.com