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Un ex-international Argentin devenu vendeur de fausses licences de coach
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 12:12

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Un ex-international Argentin devenu vendeur de fausses licences de coach

Un ex-international Argentin devenu vendeur de fausses licences de coach

Sacrée reconversion. Dans une enquête d’UOL Esporte publié ce mercredi, le média brésilien dévoile un scandale de vente de fausses licences d’entraîneurs de l’école des entraîneurs d’Argentine (ATFA) à des stars sud-américaines retraitées, le tout initié par un ex-international argentin, ancien joueur de Palmeiras et Flamengo, Alejandro Mancuso .

Une fraude rondement menée

Le principe est simple, vous avez 100 000 réis de côté (soit environ 18 000 euros) et vous rêvez d’être entraîneur sans vous faire suer ? Du haut de ses 10 sélections avec l’Albiceleste dans les années 90, le Magicien Mancuso vous délivre toutes les licences nécessaires en l’espace de 10 jours. Seul bémol, on risquerait rapidement de voir votre inexpérience, ou pire, contrôler votre licence et alors s’apercevoir que les documents sont falsifiés. Quelle surprise.…

AP pour SOFOOT.com

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