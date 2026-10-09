Un des potentiels concurrents d'Infantino se dégonfle

L’impression que le monde entier veut continuer à voir ce diable d’helvète dicter le foot international. Et pourtant, son statut n’a jamais été autant remis en question et sa place sur son trône aussi éjectable. Le 18 mars 2027 se tiendront les élections présidentielles de la FIFA. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Gianni Infantino semble (presque) seul au monde . En place depuis 2016, ce dernier ne se fera pas prier si aucun concurrent ne lui barre la route. Pour l’instant, le seul autre candidat déclaré est Ramon Vega , sorti du bois mercredi soir.

Retournement de situation

Depuis quelques semaines, une rumeur circule dans la footosphère. Celle qui envoie Victor Montagliani aux élections, aux côtés des deux hommes d’affaires suisses. Montagliani est l’actuel président de la CONCACAF , l’association qui regroupe la plupart des nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes. 35 pays pour être précis. Néanmoins, d’après ESPN , le Canadien n’aurait aucune intention de se présenter . Il préférerait même prolonger l’aventure sur son continent .…

AC pour SOFOOT.com