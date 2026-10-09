Everton étudie les options de vente

Les Toffees retrouveront-ils leur splendeur ? Après l’inauguration la saison dernière de leur nouveau stade, le Hill Dickinson Stadium, Everton annonce via un communiqué être désormais à la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire.

Passer un nouveau cap

Dirigé par The Friedkin Group de Dan Friedkin (également propriétaire de l’AS Roma et de l’AS Cannes) depuis décembre 2024, le club annonce « étudier actuellement de nouvelles options d’investissement pour l’Everton Football Club, notamment la vente éventuelle d’une participation majoritaire », estimant avoir rempli sa part du marché qui était celle « d’apporter la stabilité, les investissements et le soutien nécessaires pour assurer l’avenir du club, notamment en contribuant à l’achèvement du stade promis de longue date à ses supporters, qui le méritent bien. » …

AP pour SOFOOT.com