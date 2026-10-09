Julián Álvarez met la suite de sa carrière entre les mains d'un ancien du PSG

Allô Javier ? Après avoir remué ciel et terre pour quitter l’Atlético de Madrid cet été pour mettre les voiles vers le FC Barcelone, Julián Alvarez n’avait pas obtenu gain de cause dans son ardente lutte . Alors qu’il a été l’objet de vives critiques, l’attaquant argentin a décidé de se passer des services de son agent Fernando Hidalgo selon le média espagnol Sport. Hidalgo était en mauvais termes avec la direction des Colchoneros et le champion du monde 2022 songerait à passer sous le giron de Javier Pastore , l’ancien milieu offensif du PSG devenu agent.

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MB pour SOFOOT.com