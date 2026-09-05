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Un ex de l'ASM coupe le sifflet de CR7
information fournie par So Foot 05/09/2026 à 22:24
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Un ex de l'ASM coupe le sifflet de CR7

Un ex de l'ASM coupe le sifflet de CR7

La course aux 1 000 buts en prend un coup. Al-Nassr a subi sa première défaite de la saison ce samedi, et il le doit à un certain George Ilenikhena, passé par Amiens et Monaco . L’attaquant nigérian a permis à Al-Ittihad de s’imposer en marquant un doublé express (4 e , 22 e ). Angelo, qui avait brièvement porté le maillot de Strasbourg , a réduit le score pour Al-Nassr (36 e ), mais le champion en titre n’a jamais réussi à égaliser (2-1).

Mohamed Simakan, Sadio Mané, Kingsley Coman, João Félix et Cristiano Ronaldo étaient tous titulaires. Ce résultat fait les affaires d’Al-Hilal, désormais seul en tête du championnat saoudien avec 15 points, trois de plus qu’Al-Nassr et Al Qadsiah.…

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