Plusieurs absents à Lens pour le match contre Nantes

Attention à la désillusion. Le RC Lens reçoit Nantes vendredi pour une rencontre qui pourrait bien valider définitivement la deuxième place des Nordistes au classement. Une rencontre particulière, qui sera marquée par l’absence de plusieurs cadres habitués aux titularisations sur la pelouse de Bollaert.

Déjà privé d’Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré et Saud Abdulhamid, suspendus pour la rencontre, le RCL ne pourra pas non plus compter sur Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin, tous les deux touchés par de petites gênes musculaires comme l’a indiqué Pierre Sage en conférence de presse. Arthur Masuaku fait, quant à lui, son retour dans le groupe.…

TC pour SOFOOT.com