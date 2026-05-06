Marquinhos a failli faire pleurer Paul Tchoukriel
Une pluie d’émotions fortes. Le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions , ce mercredi, à l’Allianz Arena, stade où les Parisiens ont gagné leur première couronne européenne aux dépens de l’Inter la saison dernière.
Les larmes de Marquinhos
Paul Tchoukriel , aux commentaires du second acte entre le Bavarois et Parisiens, retrouvera l’Allianz Arena pour la première fois depuis cette soirée historique du 31 mai 2025 qu’il avait narré sur Canal+. Le journaliste était proche de fondre en larmes lorsqu’il a vu l’émotion de Marquinhos peu avant le coup de sifflet final .…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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