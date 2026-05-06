Quels sont les pays où le métier d’entraîneur est le moins stable ?

Quels sont les pays où le métier d’entraîneur est le moins stable ?

« Lui, il passera pas les 24 heures » : une expression de supporters de l’Excel Mouscron, supposant qu’un coach ne passerait pas la fête des « 24h » se déroulant en octobre. Bref, « lui, il ne fera pas de vieux os » en VF. La nouvelle lettre du CIES, l’observatoire du football, montre que 65,2% des équipes de 55 championnats à travers le monde ont changé au moins une fois d’entraîneur la dernière année.

Coachs, n’allez pas à Nicosie

Le CDI n’est pas fréquent à Chypre. En première division, aucun club n’a d’entraîneur signé depuis au moins un an . D’ailleurs, en moyenne, ils ne restent que 4,2 mois en place. Tout le contraire du championnat norvégien, où seulement 18,8% des entraîneurs sont des petits nouveaux. Ils sont suivis de loin par l’Eredivisie (38,9%) et la Premier League, qui ne doit pas être aidée par Chelsea……

EA pour SOFOOT.com