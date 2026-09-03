Un beau CV est sur le bureau du Stade Malherbe de Caen

Henri a-t-il encore besoin de se présenter ? L’international sénégalais Henri Saivet serait sur le point de rejoindre le Stade Malherbe de Caen en Ligue 3 , selon les informations de L’Équipe . Le milieu de terrain formé à Bordeaux a désormais 35 ans et était libre depuis juillet dernier et la fin de son contrat à Clermont Foot. Dans l’écurie détenue par la famille Mbappé, il remplacerait Yann M’Villa dans ce rôle de chaperon.

Un international passé par la Premier League

Après les Girondins, le natif de Dakar peut se targuer d’avoir découvert les joies du championnat anglais même s’il ne s’est jamais vraiment imposé du côté de Newcastle (8 matchs et trois prêts entre 2016 et 2021) . Une marche sans doute trop haute pour un joueur qui aura tout de même vécu l’aventure de la CAN 2019 sous le maillot des Lions de la Téranga avec une finale perdue face à l’Algérie. Depuis 2022, c’est en Ligue 2 qu’il apportait son expérience, entre Pau et Clermont.…

MB pour SOFOOT.com