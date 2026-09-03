Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana
Parti pour mieux revenir ? C’est tout le mal qu’on souhaite aux Black Stars . La fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé ce mercredi que Carlos Queiroz, sélectionneur en poste lors de la dernière Coupe du Monde, va finalement être reconduit .
Reconduit, oui, car quelques jours après l’élimination du Ghana en seizièmes de finale du Mondial face à la Colombie, le sélectionneur de nationalité portugaise posait sa dém’. Moins de deux mois plus tard, l’ancien coach du Real Madrid est donc de retour à Accra.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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