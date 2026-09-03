Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana

Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana

Parti pour mieux revenir ? C’est tout le mal qu’on souhaite aux Black Stars . La fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé ce mercredi que Carlos Queiroz, sélectionneur en poste lors de la dernière Coupe du Monde, va finalement être reconduit .

Reconduit, oui, car quelques jours après l’élimination du Ghana en seizièmes de finale du Mondial face à la Colombie, le sélectionneur de nationalité portugaise posait sa dém’. Moins de deux mois plus tard, l’ancien coach du Real Madrid est donc de retour à Accra.…

AC pour SOFOOT.com