 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana
information fournie par So Foot 03/09/2026 à 16:17
Ajouter Boursorama à vos sources

Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana

Après sa démission début juillet, Carlos Queiroz est de retour sur le banc du Ghana

Parti pour mieux revenir ? C’est tout le mal qu’on souhaite aux Black Stars . La fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé ce mercredi que Carlos Queiroz, sélectionneur en poste lors de la dernière Coupe du Monde, va finalement être reconduit .

Reconduit, oui, car quelques jours après l’élimination du Ghana en seizièmes de finale du Mondial face à la Colombie, le sélectionneur de nationalité portugaise posait sa dém’. Moins de deux mois plus tard, l’ancien coach du Real Madrid est donc de retour à Accra.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un beau CV est sur le bureau du Stade Malherbe de Caen
    Un beau CV est sur le bureau du Stade Malherbe de Caen
    information fournie par So Foot 03.09.2026 16:27 

    Henri a-t-il encore besoin de se présenter ? L’international sénégalais Henri Saivet serait sur le point de rejoindre le Stade Malherbe de Caen en Ligue 3 , selon les informations de L’Équipe . Le milieu de terrain formé à Bordeaux a désormais 35 ans et était libre ... Lire la suite

  • Un ex-arbitre anglais se lançait des défis pendant les matchs
    Un ex-arbitre anglais se lançait des défis pendant les matchs
    information fournie par So Foot 03.09.2026 16:07 

    Siffler, pourquoi faire ? Si vous pensiez que les arbitres étaient tous des gens sérieux qui ne savent pas rigoler, détrompez-vous. Il y a bien des gars rigides comme François Letexier, et puis y a les autres, genre Mike Dean, arbitre de Premier League entre 2000 ... Lire la suite

  • Paulo Fonseca ne s'affole pas malgré les départs en fin de mercato
    Paulo Fonseca ne s'affole pas malgré les départs en fin de mercato
    information fournie par So Foot 03.09.2026 15:30 

    La rentrée déclasse. À la veille de la réception de l’AJ Auxerre en Ligue 1, l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca est revenu sur les dernières heures très agitées du mercato . Le technicien portugais a notamment évoqué les départs de Malick Fofana et d’Ainsley Maitland-Niles, ... Lire la suite

  • Une nouvelle compétition débarque pour le football féminin français
    Une nouvelle compétition débarque pour le football féminin français
    information fournie par So Foot 03.09.2026 14:53 

    Nouvelles dates à cocher dans le calendrier. À l’aube de cette nouvelle saison, la LFFP par la voix de son directeur Paul-Hervé Douillard a annoncé la création du challenge espoir féminin . « C’est une compétition qui existe chez les masculins, puisqu’elle a été ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank