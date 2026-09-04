Un espoir nantais file à Montpellier

La Beaujoire, Auguste-Delaune et maintenant la Mosson, Yassine Benhattab poursuit son tour de France. Le milieu offensif de 23 ans a paraphé un contrat de 3 ans à Montpellier, jusqu’en juin 2029.

Le natif de Marseille, passé par le centre de formation de l’OM, s’engage pour 1 million d’euros chez le club de la Paillade. Écarté du groupe nantais lors des 4 premières journées de Ligue 2, le gaucher part à la quête de davantage de temps de jeu à Montpellier. …

MB pour SOFOOT.com