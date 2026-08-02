Un espoir déçu du Paris FC rebondit en Serie A
Willem, acte II. Fin de l’aventure parisienne pour Willem Geubbels et elle n’aura duré qu’une saison. L’attaquant français s’est engagé ce dimanche en faveur de l’US Lecce et, après la D1 suisse, va découvrir son deuxième championnat étranger. Le contrat, dont le montant s’élèverait à quelque cinq millions d’euros, court jusqu’en 2030, avec une saison supplémentaire en option.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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