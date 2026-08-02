 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une footballeuse marocaine est morte noyée en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 15:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Une footballeuse marocaine est morte noyée en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta

Une footballeuse marocaine est morte noyée en tentant de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta

Elle s’appelait Faten Ben Amar El Azizi. On ne connaît pas son âge, on sait seulement qu’elle évoluait pour l’équipe féminine du Maghreb Athlétique de Tétouan (MAT) dans la ligue régionale Tanger-Tetouan-Al Hoceima et qu’ elle est morte noyée le 31 juillet en tentant de rejoindre à la nage l’enclave espagnole de Ceuta , située à 40 kilomètres au nord de la ville où elle usait ses crampons.

Parmi 67 victimes

« Son rêve s’est brisé avant même d’avoir commencé », a déclaré son club dans un communiqué relayé par l’agence espagnole EFE. « Elle ne recherchait ni la gloire ni l’aventure mais une vie meilleure et un avenir qu’elle croyait atteindre de l’autre côté de la frontière. » Faten Ben Amar El Azizi fait partie des 67 victimes recensées par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait face à une vague de 60 000 personnes au cours de la semaine écoulée. Ces dernières ont traversé, à pied ou à la nage, la zone entre le Maroc et le territoire de Ceuta, l’une des deux seules frontières terrestres existantes entre l’Afrique et l’Europe.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Reconversion inattendue pour Erik Lamela
    Reconversion inattendue pour Erik Lamela
    information fournie par So Foot 02.08.2026 13:57 

    Un intendant ça trompe énormément. Des nouvelles d’Erik Lamela : depuis sa retraite des terrains il y a un an, l’ancien international argentin (25 sélections) n’a pas chômé. Aujourd’hui au Mexique, celui qui s’est longuement confié sur la souffrance physique qu’il ... Lire la suite

  • L'alpiniste népalais Nirmal Purja (à droite) à Katmandou, le 26 janvier 2021, après être devenu le premier à réussir l'ascension hivernale du K2, au Pakistan ( AFP / PRAKASH MATHEMA )
    Pakistan: le corps de Nirmal Purja retrouvé après l'avalanche au Broad Peak, aucun survivant
    information fournie par AFP 02.08.2026 13:15 

    Les secouristes ont retrouvé le corps de l'alpiniste star Nirmal Purja, tué avec les neuf autres membres de son expédition dans une avalanche survenue cette semaine dans le nord du Pakistan, a annoncé dimanche le Club alpin du Pakistan. L'avalanche s'est produite ... Lire la suite

  • Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui
    Le gardien du Deportivo La Corogne passeur décisif malgré lui
    information fournie par So Foot 02.08.2026 12:57 

    Quand on vous dit d’éviter les relances dans l’axe… Après avoir brillé en inscrivant le seul but du match face à Lugo, Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet avec La Corogne ce samedi contre Sankt-Pauli. En lieu et place de l’ex-Marseillais, c’est le portier ... Lire la suite

  • Sparta Capital remercie (sans rire) Gérard Lopez
    Sparta Capital remercie (sans rire) Gérard Lopez
    information fournie par So Foot 02.08.2026 12:16 

    Attention, exercice de haute voltige. En attendant l’audience devant le CNOSF, prévue mercredi 5 août et qui sera déterminante dans le maintien (ou non) des Girondins de Bordeaux en National 1 (ex-National 2), le repreneur du club Sparta Capital a publié un communiqué ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank