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Gianluigi Buffon pas convaincu par la nomination de Roberto Mancini
information fournie par So Foot 02/08/2026 à 17:11
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Gianluigi Buffon pas convaincu par la nomination de Roberto Mancini

Gianluigi Buffon pas convaincu par la nomination de Roberto Mancini

Encore un avec lequel il ne partira pas en vacances. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce dimanche, Gianluigi Buffon révèle que l’ancien duo Maldini-Leonardo, chargé de remettre le football italien à flots, lui a proposé un poste « en coordination entre la Serie A et les moins de 17 ans » au sein de la fédération (FIGC). Réponse de l’intéressé : « Leur enthousiasme m’a fait hésiter, mais je suis resté ferme : depuis 1991, je ne me suis jamais accordé plus de vingt jours de congé. Il était temps de me consacrer à ceux qui se sont consacrés à moi : ma femme, mes enfants, mes parents. »

Pep Guardiola, une occasion manquée

Ancien manager général de la Nazionale, Buffon estime que la sélection aurait grandement bénéficié d’un « oui » de Pep Guardiola, qui a poliment décliné l’offre : « Son nom à lui seul aurait donné un coup de fouet et nous en aurions eu besoin. Mais même avec lui, les résultats n’auraient pas été garantis. »

JD pour SOFOOT.com

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