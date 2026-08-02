Gianluigi Buffon pas convaincu par la nomination de Roberto Mancini

Encore un avec lequel il ne partira pas en vacances. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce dimanche, Gianluigi Buffon révèle que l’ancien duo Maldini-Leonardo, chargé de remettre le football italien à flots, lui a proposé un poste « en coordination entre la Serie A et les moins de 17 ans » au sein de la fédération (FIGC). Réponse de l’intéressé : « Leur enthousiasme m’a fait hésiter, mais je suis resté ferme : depuis 1991, je ne me suis jamais accordé plus de vingt jours de congé. Il était temps de me consacrer à ceux qui se sont consacrés à moi : ma femme, mes enfants, mes parents. »

Pep Guardiola, une occasion manquée

Ancien manager général de la Nazionale, Buffon estime que la sélection aurait grandement bénéficié d’un « oui » de Pep Guardiola, qui a poliment décliné l’offre : « Son nom à lui seul aurait donné un coup de fouet et nous en aurions eu besoin. Mais même avec lui, les résultats n’auraient pas été garantis. » …

JD pour SOFOOT.com