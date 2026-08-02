La Juventus boucle enfin un transfert très attendu !
Eh non, c’est toujours pas Randal ! Peu avant l’heure de l’ aperitivo , la Juventus a annoncé ce dimanche avoir bouclé le transfert de Kerim Alajbegović. L’international bosnien débarque en provenance du Bayer Leverkusen contre 30 millions d’euros (payables en quatre fois), assortis de 7 millions de bonus. Son nouveau contrat court jusqu’en 2031.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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