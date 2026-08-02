Côme va suspendre l’abonnement de ses supporters trop souvent absents

Les absents ont toujours tort. Qualifié pour la première fois de son histoire en Coupe d’Europe, le club de Côme fait face à un problème de taille : son stade est trop petit (12 000 places) et, paradoxalement, il ne parvient pas toujours à le remplir. La faute à l’absence d’un service de revente de billets officiel couplée à des abonnés trop souvent absents sans justification.

Préparez les mots d’excuse

En conséquence de quoi, la direction du club a décidé de sévir : « Les abonnés qui s’absentent à plus de trois matchs à domicile sans en avoir préalablement informé le club et sans motif valable, risquent de perdre leur abonnement et le droit de le renouveler » , écrit-elle dans un communiqué.…

JD pour SOFOOT.com