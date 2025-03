Un entraîneur ne devrait pas faire ça

Le football français a unanimement condamné les propos de Pablo Longoria envers le corps arbitral du match Auxerre-OM samedi 22 février, ce qui laissait espérer le début d'une ère un peu plus apaisée, avec davantage de respect. Cela n'aura pas duré puisque Paulo Fonseca s'en est pris frontalement à Benoît Millot dimanche. Un triste jour sans fin.

Le football français a décidément du mal à apprendre de ses erreurs. Le dernier week-end de février a été marqué par le pétage de plomb de Pablo Longoria, qui a parlé de « corruption » et de la Ligue 1 comme d’un « championnat de merde » en mettant directement en cause l’arbitrage. La goutte de trop pour les hommes et les femmes en noir, qui ont actionné la sonnette d’alarme, médiatiquement et juridiquement. Dimanche après-midi, Paulo Fonseca a pourtant franchi la ligne rouge en agressant verbalement, et presque physiquement, Benoît Millot dans le temps additionnel du match contre Brest. Shit, here we go again…

Une intimidation « hardcore »

Les faits se sont produits alors que Benoît Millot allait consulter l’écran vidéo pour trancher au sujet d’un potentiel penalty en faveur du Stade brestois – qu’il n’accordera pas. La pression mise par l’entraîneur lyonnais pousse l’arbitre à sortir son carton rouge. Fonseca dégoupille alors en allant presque jusqu’à coller son front à celui de sa cible, en hurlant des propos que des enfants n’auraient pas besoin d’entendre. « Il a cette attitude encore plus impressionnante de tenter de donner un coup, en fait. Un coup de tête » , débriefe Benoît Millot dans les colonnes de L’Équipe , sidéré par « une attitude particulièrement intimidante, agressive, que l’on imagine mal d’un entraîneur professionnel » .…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com