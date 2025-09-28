Un entraîneur français limogé après une seule défaite
Le football, ça ne pardonne pas.
Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Nassr au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi Pro League, Laurent Blanc vient de se faire éjecter après une première défaite contre Al-Nassr (quatrième journée de championnat). Difficile à digérer pour l’entraîneur de 59 ans, arrivé en Arabie saoudite en 2024.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
