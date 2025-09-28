 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un entraîneur français limogé après une seule défaite
information fournie par So Foot 28/09/2025 à 10:59

Un entraîneur français limogé après une seule défaite

Un entraîneur français limogé après une seule défaite

Le football, ça ne pardonne pas.

Même, et surtout, en Arabie saoudite : alors qu’il avait mené Al-Nassr au titre de champion lors de la saison écoulée et qu’il avait remporté l’intégralité de ses matchs avec son équipe depuis le début de l’exercice actuel de Saudi Pro League, Laurent Blanc vient de se faire éjecter après une première défaite contre Al-Nassr (quatrième journée de championnat). Difficile à digérer pour l’entraîneur de 59 ans, arrivé en Arabie saoudite en 2024.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    "La victoire ou la mort": le Français Titouan Leduc escalade la plus haute tour de l'UE
    information fournie par AFP Video 28.09.2025 10:54 

    Le grimpeur français Titouan Leduc, 24 ans, a été arrêté samedi par la police lors de l'ascension, illégale, à mains nues et sans protection, du plus haut gratte-ciel de l'Union européenne à Varsovie.

  • Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    Pagis, père et fils : une copie conforme ?
    information fournie par So Foot 28.09.2025 00:24 

    Double buteur lors de la victoire lorientaise face à Monaco (3-1), Pablo Pagis, fils de Mickaël, présente des similitudes évidentes avec son père Mickaël, buteur bien connu du foot français des années 2000. Une mise en lumière soudaine, qui rappelle aussi à quel ... Lire la suite

  • Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain
    Deux nouveaux blessés de poids pour le Paris Saint-Germain
    information fournie par So Foot 27.09.2025 23:37 

    Une victoire pour l’équipe, une défaite pour son infirmerie. Si le Paris Saint-Germain s’est imposé à domicile contre Auxerre lors de la sixième journée de Ligue 1 et a (provisoirement ?) récupéré son fauteuil de leader du championnat de France, tout ne s’est pas ... Lire la suite

  • Habib Beye, Pierre Sage : c’est qui le patron ?
    Habib Beye, Pierre Sage : c’est qui le patron ?
    information fournie par So Foot 27.09.2025 23:10 

    Le Stade rennais d’Habib Beye affronte le RC Lens de Pierre Sage pour la première fois dans le monde professionnel, après leur aventure commune à la tête du Red Star. Le second était, entre janvier 2022 et juin 2023, l’adjoint du premier. Depuis, l’élève a-t-il ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank