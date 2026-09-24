Un entraîneur du Stade lavallois visé par plusieurs messages malveillants

Bonne ambiance. Laval vit un début de saison très compliqué : lanterne rouge de Ligue 2, une seule victoire en sept matchs… et un supporter qui semble dépasser toutes les limites. Au club, un salarié semble en payer particulièrement le prix, en la personne de l’ex-joueur et actuel entraîneur adjoint Jimmy Roye, qui a fait part d’une mésaventure qui lui est arrivée sur les réseaux.

« Stade de merde, staff de merde, joueurs de merde »

Le dirigeant a partagé sur les réseaux l’image d’ une pancarte, apparemment posée à plusieurs reprises sur sa voiture par un individu devant son domicile. « Stade de merde, staff de merde, joueurs de merde », lit-on sur la pancarte, avec une signature « DZ Mafia ». De quoi faire entrer Roye dans une colère noire : « Deux fois que tu viens écrire de la merde sur mon pare-brise, si tu as des couilles la prochaine fois sonne espèce de grosse merde », écrit-il ce jeudi sur l’un de ses réseaux sociaux avant de supprimer le post peu de temps après, sans doute pour éviter que l’affaire ne prenne des proportions trop grandes.…

TJ pour SOFOOT.com