Un entraîneur de D2 anglaise ne voit pas l'intérêt d'arrêter les matchs en cas d'insultes racistes

Un entraîneur de D2 anglaise ne voit pas l'intérêt d'arrêter les matchs en cas d'insultes racistes

Ce n’est pas le club le plus détesté du pays pour rien. Ce mardi soir, lors du match entre Millwall et Swansea, la partie a été arrêtée pendant plusieurs minutes après des insultes racistes supposées à l’encontre de Ji-sung Eom, ailier sud-coréen qui s’échauffait alors sur le bord du terrain. Une interruption qui n’a pas trop plu à l’entraîneur de Millwall, Alex Neil.

« Je comprends qu’il y ait eu un incident, s’est-il exprimé au micro de la BBC. Ce n’est pas quelque chose dans lequel je vais m’impliquer. C’est aux autorités de s’en occuper. Mais le fait que cela interrompe le match pendant 15 minutes, je n’en vois tout simplement pas l’intérêt . Il faut bien sûr régler ce problème, mais interrompre le match ne résout rien. Ça ne fait que briser l’élan du jeu. » …

LP pour SOFOOT.com