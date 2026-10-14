Affaire Riolo - Deschamps : le procès en appel n'aura pas lieu

Affaire Riolo - Deschamps : le procès en appel n'aura pas lieu

Riolo, terme. L’histoire Riolo-Deschamps, c’est terminé. Le procès en appel, annoncé et repris par plusieurs médias ce mardi, n’aura finalement pas lieu . Une audience avait été fixée le 13 janvier 2027 prochain mais, selon l’avocat de Daniel Riolo, maître Laurent Merlet, « Monsieur Deschamps a informé la cour de son désistement le 21 septembre dernier. » Son renoncement devrait être formalisé le 4 novembre dernier.

Riolo relaxé une première fois

Fin janvier dernier, Riolo avait été relaxé une première fois dans l’histoire . L’éditorialiste de RMC avait accusé l’ancien boss des Bleus d’avoir menti sur la gestion de la blessure de Karim Benzema, lors du Mondial 2022. DD avait déposé plainte en 2023, qualifiant les propos de « manipulateur » .…

UL pour SOFOOT.com