Les noms des deux prochains adversaires des Bleues sont connus

Pour changer de Laval. Après en avoir mis neuf à la Lettonie samedi dernier en Mayenne (la plus large victoire de l’ère Bonadei), cap à l’Est pour les Bleus. Pour la prochaine trève internationale, l’équipe de Laurent Bonadei recevra en amical le Venezuela et le Maroc . Les rencontres se dérouleront les 27 novembre et 5 décembre prochains, à Nancy et à Sochaux. Depuis la fin de la CAN disputée sur son sol, le Maroc est entraîné par Eric Blahic, ancien adjoint de Corinne Diacre.

Ces deux sorties serviront de préparation au Mondial, qui se tiendra à partir du 25 juin au Brésil . Une troisième rencontre doit être organisée le 1er décembre, mais le nom de l’adversaire et le lieu de la rencontre n’ont pas été communiqués.…

UL pour SOFOOT.com