Le PSG a gagné la première manche contre Manchester City

3/3 pour nos jeunes Français. Après Lens et Lille, victorieux ce mardi, c’est au tour des U19 parisiens de s’imposer en Youth League (0-2) face à Manchester City. Un deuxième succès en deux matchs, qui n’aura pas été si simple à décrocher.

Adam Ayari toujours aussi clinique

En ouvrant le score grâce à Mamadou Meité (2009) dans les 15 premières minutes, les Parisiens se sont grandement simplifié la tâche. Pourtant, le reste du match n’a pas été de tout repos. On aura vu un Manchester City dominant, mais pas assez dangereux devant les buts d’ Arthur Vignaud durant le second acte. Seule une erreur du gardien sur une passe en retrait mal transmise à son coéquipier a failli finir au fond de ses cages.…

LT pour SOFOOT.com