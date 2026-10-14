La Ligue saoudienne reporte trois matchs après les attaques houthies

Le calendrier saoudien commence à prendre l’eau. Alors que Riyad est visée par des attaques de combattants houthis venus du Yémen, la Ligue saoudienne a annoncé le report de trois rencontres de la 9 e journée . Officiellement, c’est pour des « raisons logistiques » . Mais pas un mot prononcé sur les missiles qui se rapprochent pourtant dangereusement des terrains.

Cristiano Ronaldo joue les prolongations

Al-Hilal-Al-Riyadh et Al-Ittihad-Al-Shabab ont été repoussés au 19 décembre . Al-Ahli devra, lui, patienter jusqu’au 6 mars pour affronter Al-Nassr. Les autres matchs sont maintenus aux horaires prévus, comme si de rien n’était. Pourtant, ce lundi soir, la rencontre d’Al-Nassr en Ligue des champions asiatique avait déjà été retardée d’une heure après l’interception d’un missile balistique dirigé vers la capitale.…

AC pour SOFOOT.com