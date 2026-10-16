Le Real Madrid demande la démission de Tebas après la comparaison avec Goebbels

Le Real Madrid demande la démission de Tebas après la comparaison avec Goebbels

La guerre continue. Le Real Madrid n’a pas du tout apprécié les déclarations de Javier Tebas à propos de Real Madrid TV. En comparant la chaîne du club avec le régime de Joseph Goebbels, on se doutait que Florentino Pérez n’allait pas aimer.

La Casa Blanca n’a pas mis longtemps à réagir, via un communiqué. Les Merengues jugent « absolument intolérable […] qu’une personne occupant deux postes à haute responsabilité dans le football espagnol en vienne à une comparaison avec les méthodes de propagande du régime nazi pour discréditer notre club […] » .…

LP pour SOFOOT.com