Luis Enrique est vraiment fan de Maghnes Akliouche

Tombé love. Luis Enrique avait tranché dans le vif en titularisant l’international français Maghnes Akliouche pour la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City , le préférant notamment à Khvicha Kvaratskhelia.

Déjà très dithyrambique à l’égard de l’ancien Monégasque après le premier but du joueur sous les couleurs du PSG face au Mans samedi dernier en insistant sur le fait « qu’il aimait tout de Maghnes » , le technicien espagnol a encore vanté les mérites de son numéro 11 ce vendredi en conférence de presse : « Vous le connaissez mieux que moi. Il est international. Je dois parler du joueur, plus que de la personne. Je m’intéresse au niveau footballistique. Il a démarré de manière brillante pour moi. Il peut jouer presque partout et je suis content de son adaptation. Je sais qu’il va être critiqué cette saison, et les prochaines, mais c’est normal, il faut s’habituer. Sa performance est de très haut niveau et je suis très heureux de lui. » …

MB pour SOFOOT.com