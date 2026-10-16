L'ancien propriétaire du Red Star risque la prison
Il ne s’est pas fait passer pour Brad Pitt, au moins. Josh Wander , cofondateur de la société d’investissement 777 Partners, a plaidé coupable de fraude devant le ministère public du district sud de New York. Il risque la prison et s’est engagé à rembourser au minimum 500 millions d’euros , comme annoncé par le parquet, relayé par les médias belges.
Des centaines de plaintes à travers le monde
En faillite depuis septembre 2024, la société américaine avait reçu 16 plaintes aux États-Unis pour des dettes impayées de plus de 100 millions de dollars , ainsi que des centaines d’autres à travers le monde. Les créanciers assurent que 777 a emprunté frauduleusement des centaines de millions en se basant sur des actifs qui n’existaient pas ou qui étaient déjà mis en gage.…
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer