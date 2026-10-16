L'ancien propriétaire du Red Star risque la prison

Il ne s’est pas fait passer pour Brad Pitt, au moins. Josh Wander , cofondateur de la société d’investissement 777 Partners, a plaidé coupable de fraude devant le ministère public du district sud de New York. Il risque la prison et s’est engagé à rembourser au minimum 500 millions d’euros , comme annoncé par le parquet, relayé par les médias belges.

Des centaines de plaintes à travers le monde

En faillite depuis septembre 2024, la société américaine avait reçu 16 plaintes aux États-Unis pour des dettes impayées de plus de 100 millions de dollars , ainsi que des centaines d’autres à travers le monde. Les créanciers assurent que 777 a emprunté frauduleusement des centaines de millions en se basant sur des actifs qui n’existaient pas ou qui étaient déjà mis en gage.…

LT pour SOFOOT.com