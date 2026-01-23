Un entraîneur adjoint rétrogradé en U23 après avoir célébré un peu trop fort la victoire du Sénégal

I’m singing in the rain . Ce dimanche soir, pendant que le club belge de l’OH Louvain s’enfonçait un peu plus après une défaite 1-0 sur la pelouse de Saint-Trond, Ibrahima Sonko, membre du staff, vibrait pour tout autre chose.

Ancien international sénégalais, le directeur de la transition (entre les U23 et l’équipe première) de l’OHL avait quitté le banc pour suivre la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc… depuis le car de l’équipe.…

MH pour SOFOOT.com