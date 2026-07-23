Un entraînement de Wolverhampton annulé à cause d'un joueur

Tout le monde dehors. La saison ne pouvait pas mieux commencer pour les Wolves . Relégué en Championship, le club traverse une situation délicate. Ce lundi, la séance d’entraînement aurait été annulée à cause de Tolu Arokodare, l’ancien joueur d’Amiens, qui a refusé de quitter le terrain à la demande de son coach Cesar Peixoto, d’après le Daily Mail .

Interdiction d’entrer au centre d’entraînement

Pour couronner le tout, les dirigeants de Wolverhampton auraient demandé au service de sécurité de ne plus le laisser se faufiler dans l’enceinte du Compton Park , le centre d’entraînement du club.…

EM pour SOFOOT.com