Le directeur sportif de Naples s'en prend à Kevin De Bruyne

Attachiant. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport , Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, est revenu sur la situation de son joueur, Kevin De Bruyne . Annoncé partant, sans précisions réelles, De Bruyne laisse en effet planer l’incertitude concernant son avenir napolitain. Mais pour Manna, le milieu de terrain reste au club et n’a pas son mot à dire : « De Bruyne n’a aucune décision à prendre. Il a adhéré à ce projet la saison dernière et a signé pour deux ans, avec une option de prolongation. Il était blessé l’an dernier, mais lorsqu’il était en forme, il était précieux pour l’équipe. Je ne vois pas l’intérêt de lui demander sans cesse « qu’est-ce que tu décides ? ». Quand les joueurs signent, ils signent. Ensuite, c’est au club de décider. » Bam !

Des critiques sur le style de jeu qui passent mal

Pas rassasié, le directeur sportif a aussi remis KDB à sa place, lui qui s’était plaint du style de jeu de son entraîneur d’alors, Antonio Conte : « De toute évidence, nous subissons les conséquences de la saison précédente : je n’ai pas apprécié certaines de ses déclarations , mais ce n’est pas un problème […] Kevin n’a pas à décider s’il reste ou s’il part, il fait partie du projet et se mettra à la disposition de l’entraîneur comme tout le monde . » Blessé à la cuisse d’octobre à mars derniers, après avoir marqué un penalty contre l’Inter, Kevin De Bruyne n’a disputé que 21 rencontres sur l’ensemble de la saison.…

AB pour SOFOOT.com