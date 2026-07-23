Alejandro Garnacho quitte déjà Chelsea
Un drôle de parcours tout de même. Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Manchester United, Alejandro Garnacho (22 ans) quitte déjà Londres. L’ailier argentin est en effet prêté à Aston Villa , avec une option d’achat sous certaines conditions (non-précisées). Avec les Blues , Garnacho a disputé 43 rencontres (22 titularisations), pour huit buts et trois passes décisives.
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