Un ancien espoir du PSG rejoint Leganés

Gharbi poursuit son drôle de chemin. À seulement 22 ans, Ismaël Gharbi va connaître son cinquième club professionnel. Toujours sous contrat avec Braga, l’international tunisien et ancien joueur du PSG va rejoindre en prêt un an le CD Leganés, qui disposera également d’une option d’achat pour garder, ou non, en fin de saison le joueur offensif .

La saison dernière, déjà, il avait connu une pige en prêt du côté d’Augsbourg, qui s’était révélée non concluante.…

ABS pour SOFOOT.com