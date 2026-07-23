Paris truqués : plusieurs situations douteuses examinées pendant la Coupe du monde

Tiens, tiens, tiens, comme c’est bizarre. Le Groupe de Copenhague, un réseau spécialisé dans la lutte contre la manipulation des compétitions, a émis sept « notices jaunes » durant le tournoi. Pour faire plus simple, sept situations ont été jugées suffisamment douteuses pour nécessiter une surveillance renforcée.

Les 104 rencontres ont été observées, dont 15 de manière plus poussée, tandis que 12 controverses ont été étudiées sous l’angle de l’intégrité sportive. Attention tout de même : aucune de ces alertes ne constitue une preuve de match truqué. …

MJ pour SOFOOT.com