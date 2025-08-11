Un énorme dispositif de sécurité est prévu pour PSG-Tottenham
À quand les tanks ?
Mercredi, la tranquille ville Udine va se barricader pour accueillir la Supercoupe de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham (21 h, Stadio Friuli). Classé « à très haut risque » par l’UEFA, le match mobilisera près de 1 000 agents, dont 600 venus d’autres régions. Sous la houlette du chef de la police, le dispositif ressemblera plus à une opération militaire qu’à un avant-match : démineurs, unités anti-émeutes, hélicoptères équipés de caméras et de vision nocturne.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
