Un énorme changement dans les habitudes de Chelsea ?

Tout part à vau-l’eau. À quelques heures de leur huitième retour de Ligue des champions contre le PSG, les joueurs de Chelsea sont en plein doute. Rapport à leur lourde défaite du match aller ? Oui, mais pas que. Comme le rapporte le Daily Mail , les Blues hésitent à abandonner leur rituel d’avant-match, qui consiste à se réunir dans le rond central pour se motiver.

Une sympathique routine lancée fin janvier avant une rencontre de Ligue des champions contre Naples, à l’initiative du capitaine londonien, Reece James, et de Willie Isa, ancien joueur de rugby à XIII intégré au staff de Chelsea. Oui mais voilà, le geste a fait polémique ce week-end en marge d’un match de Premier League contre Newcastle , les onze Blues ayant encerclé l’arbitre Paul Tierney, donnant lieu à une séquence pour le moins cocasse.…

CMF pour SOFOOT.com